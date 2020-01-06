Doktora yapana iş fırsatı

İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan İŞKUR, bu kez doktora mezunlarını hedefe aldı. İşgücü Araştırma Raporu'na göre, İŞKUR 2020'de bilgi ve iletişim başta olmak üzere öncelikli sektörlerde çalışabilecek doktora mezunlarını Kurum'a kaydetme çalışmalarına ağırlık verecek. Bu yıl vasıflı işgücü ihtiyacı artacak.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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