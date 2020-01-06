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  • 06.01.2020 11:25
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 11:50

Emekliye intibak mı müjdesi geldi mi? Emekli maaşı olacak?

Emekliye intibak mı ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, ''İntibak talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon 'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. devreye alınması planlanan uygulamalarla, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca, iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara 'TOKİ desteği' artırılacak. Peki SSK ve Bağkur emekli maaşı zamlı olacak? İşte 6 Ocak 2020 emekliye paketi takvim.com.tr'de

6 Ocak 2020 emekliye intibak zammı müjdesi geldi!

SSK, SGK ve Bağkur emeklileri için intibak yasası oldukça önemli. Bu bağlamda intibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı, 2020 yılının başında Meclis'e sunulacak. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. Emekliler yeni yılda intibak bekliyor. 2000'den sonra emekli olanlar için de intibak istediklerini anlatan TÜED Başkanı Ergün, 'Cumhurbaşkanımız'a mektup gönderdik, umutluyuz' dedi. Peki intibak artışı olursa 2000'den sonraki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

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