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Gençler geleceği kodladı

Vakıfbank'ın genç yazılımcılar tarafından büyük ilgi gören 'Hack to the Future' isimli hackathon'u sonuçlandı. Yarışmada kıyasıya mücadele eden takımlar arasında, finansal kararların alınması için geliştirilen derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı sanal asistan uygulaması 'kişisel CFO-Melis' ile Berceste ekibi birinciliğe değer görüldü.

Gençler geleceği kodladı
Vakıfbank'ın genç yazılımcılar tarafından büyük ilgi gören 'Hack to the Future' isimli hackathon'u sonuçlandı. Yarışmada kıyasıya mücadele eden takımlar arasında, finansal kararların alınması için geliştirilen derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı sanal asistan uygulaması 'kişisel CFO-Melis' ile Berceste ekibi birinciliğe değer görüldü. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Gençlerimize olan inancımız ve güvenimiz sonsuz. Hackathon'a katılan takımları tebrik ediyorum" diye konuştu.

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