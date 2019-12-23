İş kurana vergi ve prim katkısı Kendi şini kurmak isteyen gençlere devlet çifte destek veriyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor.

Kendi şini kurmak isteyen gençlere devlet çifte destek veriyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci, 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Gençlere prim desteğinin yanında vergi desteği de sağlanıyor. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası bulunuyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler, 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75 bin lira olarak uygulanıyor. Bunun altında kazanç elde edildiğinde istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmiyor. 75 bin liranın üzerinde kazanç elde edildiğinde ise kalan miktar vergiye tabi oluyor. İş kurulan tarihte girişimcinin 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.



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