Sabancı’dan kadına destek

Philip Morris/Sabancı ve KAGİDER tarafından 2016 yılında başlatılan 'Kamp Mentorluk Platformu' üçüncü yılında kadın çalışanları bir araya getirdi. Profesyonel iş hayatındaki kadınların profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, başta Genel Müdür Filiz Yavuz Diren olmak üzere, Philip Morris/ Sabancı'da görevli üst düzey kadın yöneticiler mentor olarak yer alıyor.
- Ekonomi
- 22.12.2019
- Gazete
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