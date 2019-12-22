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Sabancı’dan kadına destek

Philip Morris/Sabancı ve tarafından 2016 yılında başlatılan '' üçüncü yılında kadın çalışanları bir araya getirdi. Profesyonel iş hayatındaki kadınların profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, başta Genel Müdür olmak üzere, 'da görevli üst düzey mentor olarak yer alıyor.

Sabancı’dan kadına destek
Philip Morris/Sabancı ve KAGİDER tarafından 2016 yılında başlatılan 'Kamp Mentorluk Platformu' üçüncü yılında kadın çalışanları bir araya getirdi. Profesyonel iş hayatındaki kadınların profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, başta Genel Müdür Filiz Yavuz Diren olmak üzere, 'da görevli üst düzey mentor olarak yer alıyor.

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