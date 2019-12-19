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En hızlı nasıl boşanılır?

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

En hızlı nasıl boşanılır?
Boşanma davaları uzun ve zor süreçlerdir. Özellikle tarafların özel hayatlarında yaşadıklarının dilekçelerde, mahkeme huzurunda konuşulması ve tartışılması, taraflar için pek kolay bir durum değildir. Taraflar her konuda anlaşmışsa, anlaşmalı boşanma prosedürü en hızlı olan yoldur ve genellikle tek celsede sonuçlanır. Fakat dava çekişmeli ise, artık burada önemli olan hızlı sonuç almak değil, hakkını doğru bir şekilde kanıtlayabilmek olmalıdır.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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