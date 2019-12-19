Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 19.12.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:30

Milyonlarca işçi nefesini tuttu! ve mı belli oldu mu? Asgari ücrette kritik viraj

ve mı için son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda gelen haberler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını önceki gün yaptı. Toplantıda , bir işçinin aylık gıda harcama tutarını paylaştı. Buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2,331 lira, orta statüdeki işlerde 2,086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. Hesaplamanın ardından gözler son toplantıya çevrildi. Aralık ayının son haftası yapılacak dördüncü toplantıda, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek. Peki, AGİ ve asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca işçi nefesini tuttu! Asgari ücrette kritik viraj

Aralık ayının son haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı dördüncü toplantıda, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek. Önceki toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin aylık harcamasını 2,331 TL olarak duyururken 3 sendika 2,578 lirada ısrarcı olacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman netleşecek? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ise evli-bekar, çocuklu-çocuksuz olmak üzere birçok başlık altında değerlendiriliyor

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilyonlarca işçi nefesini tuttu! Asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu mu? Asgari ücrette kritik viraj
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri