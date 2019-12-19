Aralık ayının son haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı dördüncü toplantıda, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek. Önceki toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu, bir işçinin aylık harcamasını 2,331 TL olarak duyururken 3 sendika 2,578 lirada ısrarcı olacak. Peki, asgari ücret zammı ne zaman netleşecek? Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ise evli-bekar, çocuklu-çocuksuz olmak üzere birçok başlık altında değerlendiriliyor

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