Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan yapılacak olan maaş zammını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda asgari ücret ne kadar oldu, 2020 yılında asgari ücret zammı ne olacak araştırmaları işçilerin gündeminde. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez dün toplanmıştı. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaştı ve görüşmelerde ilk rakamlar telaffuz edildi. İşte Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

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