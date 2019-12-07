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’ın en zor projesine Türk imzası

'da 'en zor proje' olarak ünlenen Elin Pelin-Vakarel ihalesini -Duygu kazandı. Zemin açısından zor bir bölgede olan ve mühendislik açısından dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği iş olarak görülen projenin ihale bedeli ise 255 milyon euro.

Bulgaristan’ın en zor projesine Türk imzası
Bulgaristan'da 'en zor proje' olarak ünlenen Elin Pelin-Vakarel Demiryolu Hattı ihalesini Cengiz İnşaat-Duygu Mühendislik İş Ortaklığı kazandı. Zemin açısından zor bir bölgede olan ve mühendislik açısından dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği iş olarak görülen projenin ihale bedeli ise 255 milyon euro. İhale sürecinde , , , , , Portekiz, Polonya ve 'dan 9 şirket yarıştı. Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi Müdürü Krasimir Papukçiyski, Sofya-Filibe nın Modernizasyonu' projesinin en önemli parçasının Elin Pelin-Vakarel bölümü olduğunu söyleyerek, "Son 70 yıl içinde Bulgaristan'da böyle bir proje hayata geçirilmedi" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu da Bulgaristan'daki en zor projeye imza atacaklarını belirterek, "Türkiye artık mühendislik, knowhow ihraç eder hale geldi. Bu bakış açısıyla yurt dışında büyümeye başladık. Birçok ilke imza atarken, son olarak da Bulgaristan projesini üstlenerek yurt dışında büyüme yolunda önemli bir ivme kazandık" diye konuştu.

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