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yap ol! Toplu ödeme yaparak emekli olmanın şartları nelerdir?

olmak için prim, yıl ve yaşı doldurmak şart. Yasalarımız çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile yaparak bu günleri almak mümkün olabiliyor. Peki, bu haktan yararlanmanın şartları nelerdir? Hangi meslekler borçlanma yaparak prim kazanır? İşte merak edilen detaylar...




Her çalışan haklı olarak bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Bunun yolu da prim, yıl ve yaş şartını doldurmak. Yasalarımız çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri almak mümkün olabiliyor. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiş.

Kadınlar sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparak 2.160 günü toplu ödeme ile alabiliyor.

Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.

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