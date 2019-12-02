çalışan haklı olarak bir gün emekli olmayı hayal ediyor. Bunun yolu da prim, yıl ve yaş şartını doldurmak. Yasalarımız çalışılmayan dönemler için geriye dönük ödeme imkanı tanımıyor. Ancak bazı istisnalar ile toplu ödeme yaparak bu günleri almak mümkün olabiliyor. Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiş.Kadınlar sigortadan sonra 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yaparakEr veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri toplu olarak ödemek mümkün.