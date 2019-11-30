Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi, sağlıklı değerlendirme imkanı sağlayacak" dediği ulusal derecelendirme kuruluşu faaliyete geçiyor. Kamu bankaları, özel bankalar, Borsa İstanbul, Japonya kredi derecelendirme kurumu JCR ile stratejik ortaklığa imza attı. Türkiye Bankalar Birliği, JCR Avrasya'nın yüzde 85.05 hissesinin alınması için anlaşma yapıldığını açıkladı.
- Ekonomi
- 30.11.2019
- Gazete
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