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Bakan Albayrak: ’yı aldık

aldıkHazine ve Maliye Bakanı 'ın "Reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi, sağlıklı değerlendirme imkanı sağlayacak" dediği ulusal derecelendirme kuruluşu faaliyete geçiyor. Kamu bankaları, özel bankalar, , kredi derecelendirme kurumu ile stratejik ortaklığa imza attı. , JCR 'nın yüzde 85.05 hissesinin alınması için anlaşma yapıldığını açıkladı.

JCR Avrasya’yı aldık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Reel sektörün kredi taleplerinde çok daha gerçekçi, sağlıklı değerlendirme imkanı sağlayacak" dediği ulusal derecelendirme kuruluşu faaliyete geçiyor. Kamu bankaları, özel bankalar, , kredi derecelendirme kurumu ile stratejik ortaklığa imza attı. , JCR 'nın yüzde 85.05 hissesinin alınması için anlaşma yapıldığını açıkladı.

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