D'S Damat'tan 'Büyüksün Cuma' kampanyası başladı. Kampanya kapsamında 27-28-29 Kasım tarihleri arasında mağazalardan ve online shop'tan yapılacak 3 ve üzeri ürün alışverişlerinde, net yüzde 60 indirim fırsatı sunuluyor. D'S Damat'ın koleksiyonunda hareket kabiliyeti ve hafiflik sunan astarsız ve malzemesiz üretilen ceketler, astarsız ve yumuşak vatkalı takım elbiseler, çizgili, desenli ve baskılı gömlekler, ince balıkçı trikolar ön plana çıkıyor. Sezonun alışılagelmiş renkleri lacivert, gri ve siyahın yanında bordo, mürdüm, portakal kızılı, avcı yeşili, derin haki, bronz tarçın ve badem tonları koleksiyondayer buluyor. Özellikle ceketlerde ve balıkçı yaka kazak ve trikolarda kendini gösteren canlı renkler, hem takım elbiseler hem de sezonun anahtar parçaları kadife pantolon ve gömlekler ile kombinleniyor.