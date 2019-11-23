Vergide yeni dönem Vergi reformu Meclis’ten geçti: Lüks evlere değerli konut vergisi ödenecek. Sporcuların gelir vergisi kesinti oranı yüzde 20’ye çıkacak. Dijital hizmet ve konaklama vergileri gelecek.

'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi' alınmasını sağlayacak olan, reform olarak adlandırılan düzenlemeler öngören yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Gelir vergi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35'ten 40'a çıkarıldı. 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde değişiklik olmayacak. 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 vergi verecek.



Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı yüzde 15'ten 20'ye çıkarıldı.



Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan lüks konutlar 'değerli konut vergisi'ne tabi olacak. Vergi oranı binde 3 ile 10 arasında olacak. Değer tespitine itiraz için 15 günlük süre olacak.



Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri, yüzde 7.5 dijital hizmet vergisine tabi olacak.



Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde hizmetler konaklama vergisine tabi olacak. Oranı yüzde 2 olacak. 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.



Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutuldu.