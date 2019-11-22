Aile Bakanlığı’na alım başladı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" açıklaması yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" açıklaması yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına KPSS sonuçlarına göre yerleştirme yapmak üzere tercihler başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih işlemleri 27 Kasım'da sona erecek.