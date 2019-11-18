Bugünkü
Takvim

26 mesleğe daha belge zorunluluğu

, için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e çıktığını belirten Selçuk, "Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci ve iplik operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işyerlerinde, tebliğ yayın tarihinden 1 yıl sonra para cezası uygulanacaktır" dedi.

26 mesleğe daha belge zorunluluğu
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e çıktığını belirten Selçuk, "Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci ve iplik operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işyerlerinde, tebliğ yayın tarihinden 1 yıl sonra para cezası uygulanacaktır" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri26 mesleğe daha belge zorunluluğu
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri