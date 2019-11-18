Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e çıktığını belirten Selçuk, "Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci ve iplik operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işyerlerinde, tebliğ yayın tarihinden 1 yıl sonra para cezası uygulanacaktır" dedi.
- Ekonomi
- 18.11.2019
- Gazete
26 mesleğe daha belge zorunluluğu
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Belge zorunluluğu getirilmiş meslek sayısının 143'e çıktığını belirten Selçuk, "Aralarında taşlama tezgah işçisi, haddeci ve iplik operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran işyerlerinde, tebliğ yayın tarihinden 1 yıl sonra para cezası uygulanacaktır" dedi.
- Kredide 0.98 fırsatı sunuldu! İşte kredi faiz oranları...
- İŞKUR en çok işçi aranan meslekleri açıkladı
- Evlilik tazminatı çalışmaya engel değil
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.