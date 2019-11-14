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Solucan gübresiyle lavanta ürettiler

Cumhuriyet Üniversitesi'nde solucan gübresi kullanılarak lavanta üretildi. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, "Geçtiğimiz Mayıs ayında Isparta'dan 2 bin 400 adet kokulu lavanta fidesi getirdik. Bunları toprakla buluşturduk. Amacımız solucan gübresi kullanarak organik lavanta çiçeği ve üretmek" diye konuştu.

Solucan gübresiyle lavanta ürettiler
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde solucan gübresi kullanılarak lavanta üretildi. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, "Geçtiğimiz Mayıs ayında Isparta'dan 2 bin 400 adet kokulu lavanta fidesi getirdik. Bunları toprakla buluşturduk. Amacımız solucan gübresi kullanarak organik lavanta çiçeği ve lavanta yağı üretmek" diye konuştu.

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