Solucan gübresiyle lavanta ürettiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde solucan gübresi kullanılarak lavanta üretildi. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Tutar, "Geçtiğimiz Mayıs ayında Isparta'dan 2 bin 400 adet kokulu lavanta fidesi getirdik. Bunları toprakla buluşturduk. Amacımız solucan gübresi kullanarak organik lavanta çiçeği ve lavanta yağı üretmek" diye konuştu.