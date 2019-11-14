Masrafa MB sınırı

BDDK'nın görev ve yetkilerinin Merkez Bankası'na devredilmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, bankaların vatandaşlardan aldıkları ücret ve komisyonların üst sınırlarına kredi kartı faizinde olduğu gibi Merkez Bankası karar verecek.
- Ekonomi
- 14.11.2019
- Gazete
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