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Harçlıklarıyla iş sahibi oldu

Ağrılı üniversite öğrencisi , boş zamanlarında özel sektörde çalışarak biriktirdiği harçlıklarla arıcılık yapmaya başladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kızıldağ, 15 kovan alarak başladığını, şimdi 100 kovan arıya ulaştığını söyledi. Kızıldağ, "Bu yıl 500 kilograma yakın bal elde ettik" dedi.

Harçlıklarıyla iş sahibi oldu

Ağrılı üniversite öğrencisi Jiyan Kızıldağ, boş zamanlarında özel sektörde çalışarak biriktirdiği harçlıklarla arıcılık yapmaya başladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kızıldağ, 15 kovan alarak başladığını, şimdi 100 kovan arıya ulaştığını söyledi. Kızıldağ, "Bu yıl 500 kilograma yakın bal elde ettik" dedi.

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