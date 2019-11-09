TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Kazakistan Almati Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladı. Almati Havalimanı 2018 yılında yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verdi.
- Ekonomi
- 09.11.2019
- Gazete
TAV, Almati Havalimanı’na talip
TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Kazakistan Almati Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladı. Almati Havalimanı 2018 yılında yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verdi.
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