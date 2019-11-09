TAV, Almati Havalimanı’na talip TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Kazakistan Almati Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladı. Almati Havalimanı 2018 yılında yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Kazakistan Almati Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladı. Almati Havalimanı 2018 yılında yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verdi. TÜM MANŞETLER