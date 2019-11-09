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TAV, Almati Havalimanı’na talip

TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Kazakistan Almati Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladı. Almati Havalimanı 2018 yılında yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV, Almati Havalimanı’na talip
TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Kazakistan Almati Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladı. Almati Havalimanı 2018 yılında yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet verdi.

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