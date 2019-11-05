Otomotiv satışı gaza bastı

O tomobil ve hafif ticari araç satışları Ekim'de rekor seviyede arttı. 2018 Ekim'de 21 bin 571olan toplam pazar, 2019 Ekim'de yüzde 127.5 artışla 49 bin 75 adede çıktı. Ekim'de otomobil satışları yüzde 137.94 artışla 39 bin 996 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları yüzde 90.66 artışla 9 bin 79 adet oldu.