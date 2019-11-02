VakıfBank'tan yüzde 100 yerli ViBi Vakıfbank, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ViBi'yi kullanıma sundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapma şekillerini ve teknolojileri kullanarak, sektörde bir 'müşteri-odaklı oyun kurucu' olmak istiyoruz" dedi.

VAKIFBANK, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ViBi'yi kullanıma sundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Dijital olmak için değil, dijitalle gelen yeni iş yapma şekillerini ve teknolojileri kullanarak, sektörde bir 'müşteri-odaklı oyun kurucu' olmak istiyoruz" dedi. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ise ViBi'nin yüzde 100 yerli bir yazılım olarak geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. ViBi, 5 bin soruya yanıt verebilecek. TÜM MANŞETLER