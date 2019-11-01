Turkcell 5G ile taraftar sahada Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Turkcell'in Huawei ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda 5G altyapısına kavuştu.

T rabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Turkcell'in Huawei ile ortak olarak yürüttüğü çalışmalar sonucunda 5G altyapısına kavuştu. 5G ile donatılan statta artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları üzerinden çok daha kişiselleştirilmiş ve zengin bir maç izleme deneyimi yaşanabilecek. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "5G'den olumlu etkilenecek sektörlerden biri de spor endüstrisi" dedi.