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  • 04.09.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 04.09.2019 11:33

hızla düşüyor! 4 Eylül ve ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

düşüş eğilimini sürdürüyor. Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından düşüşe geçen , güne 5,7230 liradan başladı. Piyasalar bugün ihracat rakamlarını takip edecek. Öte yandan 12 Eylül'deki faiz kararı izlenecek. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 4 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolar zayıf ABD imalat verisiyle kuvvetlenen para politikasında hızlı gevşeme beklentisiyle gerilerken, sterlin parlamentoda dün yapılan oylamanın Brexit'in yeniden ertelenmesine kapıyı aralamasıyla kayıplarını toparladı. Dolar endeksi 98.944 ile dün akşama kıyasla sadece yüzde 0.1 eksiye geçse de, dün gördüğü iki yılın zirvesinin yüzde 0.4 altında bulunuyor Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR
Alış: 5,6584
Satış: 5,6603

EURO
Alış: 6,2219
Satış: 6,2251

Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit gelişmelerini takip ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

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