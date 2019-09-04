Dolar son dakika... Dolar zayıf ABD imalat verisiyle kuvvetlenen para politikasında hızlı gevşeme beklentisiyle gerilerken, sterlin parlamentoda dün yapılan oylamanın Brexit'in yeniden ertelenmesine kapıyı aralamasıyla kayıplarını toparladı. Dolar endeksi 98.944 ile dün akşama kıyasla sadece yüzde 0.1 eksiye geçse de, dün gördüğü iki yılın zirvesinin yüzde 0.4 altında bulunuyor Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,6584

Satış: 5,6603

EURO

Alış: 6,2219

Satış: 6,2251

Küresel piyasalar, kördüğüme dönen Brexit gelişmelerini takip ederken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.