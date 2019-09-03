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Firmalar hızlandırma programı ile büyüdü

Bilkent Genel Müdürü Faruk İnaltekin, girişimcilerin kapasitelerini artırmak ve ticari büyümelerini desteklemek üzere geliştirdikleri CYBERPARK Hızlandırma Programı kapsamında son 5 yılda 30'dan fazla girişimciye 2 milyon liralık kaynak ayrıldığını bildirdi.

Firmalar hızlandırma programı ile büyüdü
Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin, girişimcilerin kapasitelerini artırmak ve ticari büyümelerini desteklemek üzere geliştirdikleri CYBERPARK Hızlandırma Programı kapsamında son 5 yılda 30'dan fazla girişimciye 2 milyon liralık kaynak ayrıldığını bildirdi. Programı bu yıl Antalya Teknopark işbirliğinde düzenlediklerine dikkati çeken İnaltekin, şunları kaydetti: "Yoğun başvuru döneminden sonra seçilen 8 girişimci, ilk 2 ay boyunca Türkiye'de finans, pazarlama, müşteri analizi, pazar araştırması ve ABD'de yatırım ekosistemi gibi konularda eğitim ve birebir mentörlük hizmetleri aldı."

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