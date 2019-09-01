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lerin yarı zamanlı çalışma şartlarını belirleyecek yönetmelik için çalışmalar hızlandırıldı. Eşler aynı anda yarı zamanlı çalışabilecek.

Memur anneye yarım mesai
Hükümet, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımının "hizmet sınıfı, kadro unvanı ve kurumlara" göre belirlenmesi için kolları sıvadı. Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılamayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması durumunda yarı zamanlı çalışma hakkından her iki eş de yararlanabilecek. Evlat edinenler de bu haktan istifade edebilecek. Yarım zamanlı çalışma dönemi doğum sonrası analık izninin veya kullanılan iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemi kapsıyor. Eşi doğum yapan memurun yarı zamanlı çalışma dönemi babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar olan dönemi kapsıyor.

Hazal ATEŞ

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