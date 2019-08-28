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Şirket kuruluşları yükselişte

Şirket kuruluşları yükselişte
Türkiye'de 'da 7 bin 301 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi. verilerine göre, Temmuz'da bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 57, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 70.85, kooperatif sayısı yüzde 82.46 oranında arttı. Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 635'i ticaret, bin 62'si imalat ve 638'i inşaat sektöründe yer aldı. Ocak-Temmuz döneminde ise toplam 47 bin 819 şirket ve kooperatif işbaşı yaptı.

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