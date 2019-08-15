3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nden çıkacak kararları bekliyor. Toplu sözleşme görüşmelerinden emeklilere 4 ayrı zam oranı masaya getirildi. Emekli ve memurların alacakları zamlar açıklanacak. Toplu sözleşme görüşmelerini sadece memur emeklileri değil, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yakından takip edecek. 1 Ağustos'ta başlayan ve 5.2 milyon memur ve emeklinin 2020- 2021 yıllarında mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ilk zam teklifini sunacak. Teklif merakla beklenirken, konfederasyonların talebi ise yüzdelik zam seyyanen artış ve refah payından oluşuyor.
Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zam oranları açıklandı mı?
2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki zam oranları 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’nden çıkacak sonuca göre kesinleşecek. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü toplu sözleşme görüşmelerinde. Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine devam ediyor. Memur-Sen, 2020'de yüzde 8 7 zam, taban aylıkta 200 lira artış ve yüzde 3 refah payı talep ediyor. Bu talep kabul görürse en düşük memur maaşı 3 bin 334 liradan Ocak'ta 3 bin 908, Temmuz'da 4 bin 182 liraya yükselecek. Peki 2020 - 2021 SGK SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklisi seyyanen zam, refah payı maaş zam oranı ne kadar olacak?
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