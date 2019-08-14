Emeklilik başvurusu yapanlar dikkat! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayanlara avans müjdesi
Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere net asgari ücretin 3 katına kadar avans veriyor. Talepler hayata geçerse, tüm emeklilere yayılacak. Peki emeklilerin avans alması için ne yapması gerekiyor? Geri ödemesi taksitle ve faizsiz yapılacak avansın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
14.08.2019 07:48
- Son Güncelleme: 14.08.2019 07:48
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