GaleriEkonomi

Emeklilik başvurusu yapanlar dikkat! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayanlara avans müjdesi

Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. SGK, emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere net asgari ücretin 3 katına kadar avans veriyor. Talepler hayata geçerse, tüm emeklilere yayılacak. Peki emeklilerin avans alması için ne yapması gerekiyor? Geri ödemesi taksitle ve faizsiz yapılacak avansın şartları neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

14.08.2019 07:48 - Son Güncelleme: 14.08.2019 07:48
Emeklilik başvurusu yapanlar dikkat! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayanlara avans müjdesi

Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor.

Emeklilik başvurusu yapanlar dikkat! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayanlara avans müjdesi

Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı olarak kuruma başvuru yaparak avans kullanabiliyor.

Emeklilik başvurusu yapanlar dikkat! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayanlara avans müjdesi

SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan kişi, 6 bin 62 liraya varan avans çekebiliyor.

Emeklilik başvurusu yapanlar dikkat! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayanlara avans müjdesi

Verilen avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Emeklilik başvurusu yapanlar dikkat! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmayanlara avans müjdesi

FAİZSİZ DESTEK
Bu uygulamanın tüm emeklilere yaygınlaştırılması da gündemde. Emekliler, bu imkan için alınacak kararı merakla bekliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?
Emekliye 1.139 TL! 2020 emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli ikramiyesine zam var mı?