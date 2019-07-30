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  • 30.07.2019 20:53
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 21:02

ne zaman açıklanacak? nedir?

Haziran ayında 12 aylık TÜFE oranı TÜİK tarafından 19,88 olarak açıklanmıştı. Vatandaşların Ağustos ayı için geri sayımı devam ederken merakla araştırılan sorular arasında ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. Peki, Temmuz TEFE TÜFE kira artışı nedir? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Kirada oturan vatandaşlar Ağustos TEFE TÜFE kira artışı hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında yüzde 19,88 oranından fazla zam yapamıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayında en fazla ne kadar zam yapılacağına dair detaylar 5 Ağustos Pazartesi günü netlik kazanacak. TÜİK kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon rakamlarını açıklayacak.

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