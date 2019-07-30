Kirada oturan vatandaşlar Ağustos TEFE TÜFE kira artışı hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında yüzde 19,88 oranından fazla zam yapamıyor. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos ayında en fazla ne kadar zam yapılacağına dair detaylar 5 Ağustos Pazartesi günü netlik kazanacak. TÜİK kira artış hesaplamalarında kullanılan enflasyon rakamlarını açıklayacak.