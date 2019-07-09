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’ya uluslararası ödül

DeFacto’ya uluslararası ödül

DEFACTO, 'nın Perth kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Ekonomik Forumu'nda (Women Economic Forum /WEF) Mutlu Kadın Hareketi ve projeleri ile 'kadının güçlendirilmesi'ne olan katkısıyla ödüllendirildi. Markanın CFO'su Önder Şenol, farklı ülkelerden gelen panelist ve katılımcılara 5 farklı oturumda şirketin kadın çalışanlara yönelik politikalarını ve projelerini anlattı. Şenol, ayrıca şirketin sosyal sorumluluk anlayışıyla pekişen Kumaştan Hayaller Projesi'ni paylaştı.

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