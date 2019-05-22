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Numara taşıma şampiyonu

te net kârını 3’e katlayan , numara taşıma şampiyonu oldu. Şirket 3 ayda 575 bin abone kazandı . 2008 yılından bu yana kazanılan net abone 6.8 milyona ulaştı.

Numara taşıma şampiyonu
Türk Telekom, bu yılın ilk çeyreğinde, satış gelirleri ve FAVÖK'ünde rekor artış oranlarıyla 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek değerlerine ulaştı. 'un yılın ilk çeyreğinde kazandığı 575 bin net abone ile abone sayısı 22 milyonu aştı. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, mobilde numara taşımanın başladığı 2008'ren bu yana 6.8 milyon net abone kazanımı ile 'nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürdüklerini açıkladı. Türkiye'nin dijital dönüşümüne 2005 yılından bu yana 35.3 milyar lira yatırım yaptıklarına dikkat çeken Önal, "Bu yatırımlar ülkenin en ücra köşelerini fiber ağlarla örmekten Türkiye'nin en büyük veri merkezi ve siber güvenlik merkezine, yeni nesil iletişim teknolojilerinden ulusal güvenlik hizmetlerine, şehir hastaneleri sağlık komplekslerinin dijitalleştirilmesinden dijital eğitim projelerine kadar pek çok alanda çeşitlilik gösteriyor" dedi. Önal, ayrıca çok yakında bu dünya çapında firmaların Türk Telekom'dan veri güvenliği hizmeti almaya başlayacağını, anlaşma aşamasında olduklarını kaydetti.

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