Türkiye'nin yeni nesil ödeme platformu ininal, Alipay'in Türkiye'deki ilk iş ortağı oldu. Fintek alanının önemli oyuncularından ve Multinet Up'ın iştiraki olan ininal; Alibaba'ya bağlı şirketler arasında yer alan, Ant Financial Services Group tarafından işletilen, lider ödeme ve yaşam tarzı platformu Alipay ile Çinli ziyaretçilerin Türkiye'deki işletmelerde Alipay'i kullanmalarına imkan tanıyan önemli bir iş birliğine imza attı.

İş birliği ilk olarak, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin yüzde 85'inden fazlasına hizmet veren ve Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösteren turizm şirketi Dorak Holding'in ilgili tesislerinde geçerli olacak. Bu hizmet kapsamında Alipay ile ödemeyi kabul eden kuruluşlar arasında; Kapadokya'daki balon işletmeleri, mağazalar, oteller ve restoranlar yer alıyor. Anlaşma kapsamındaki işletmeler; İstanbul ve Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turistlerle Alipay uygulaması üzerinden direkt olarak bağlantı kurabilecekler. Ayrıca müşterilerin check-out sırasında aynı uygulamayı kullanarak kart terminallerinde görünen Alipay QR kodunu okutmasıyla ödeme yapmaları mümkün olacak.

ininal ve Alipay arasındaki iş birliği ile Alipay kullanıcıları Türkiye ziyaretleri sırasında, Çin Yuanı üzerinden ödeme yapabilirken, Dorak Tours işletmelerinde ise ödemeleri ABD Doları üzerinden yapabilecekler. Ayrıca; bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda aralarında küresel zincir restoranlar ve perakendecilerin de yer aldığı, mevcut ve yeni Multinet Up işletmelerinde de geçerli olacak anlaşma kapsamında ziyaretçiler ödemelerini Türk Lirası üzerinden de yapabilecek.

MULTİNET UP GÜCÜ İLE KAPSAM GENİŞLEYECEK

Türkiye'nin finansal hizmetler şirketi ve ininal'ın ana kuruluşu olan, bünyesinde 40 binden fazla işletme bulunan Multinet Up, Alipay'in kullanımını yaygınlaştırmak üzere gerekli ağ ve altyapıyı kurmak için sahip olduğu deneyimlerden yararlanacak. ininal ve Multinet Up, Türkiye'nin her yerinde hizmet veren ekosistemini daha da genişletmek üzere, Alipay ile iş birliği içinde çalışacak. Yakın gelecekte, kuyumcuların, lüks giyim mağazalarının, müzelerin ve dutyfree'lerin de ekosisteme katılması planlanıyor.