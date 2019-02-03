Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi. Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 03.02.2019
- Gazete
Boron’a yüzde 10 indirim
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