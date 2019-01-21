Tuğra’ya özel reklam

BMC'nin yeni kamyon ailesi TUĞRA'nın piyasaya çıkışı, gönüllere dokunacak bir filmle duyuruluyor. Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alan, senaryosu Ali Özgentürk'e, müziği Cahit Berkay'a ait olan ve Atıf Yılmaz tarafından yönetilen 1977 tarihli Selvi Boylum Al Yazmalım filminin başrolünde bulunan BMC'nin ilk modellerinden Austin TM - 140, TUĞRA'nın reklam filmiyle yeniden ekranlara dönüyor. BMC'nin son teknoloji kamyonu TUĞRA'nın taşıdığı ilk yük, sürpriz bir sonla izleyiciyle buluşuyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde çekilen reklam filmi, ulusal ve uluslararası pek çok reklam ajansında deneyim kazanmış bir ekiple çalışan PlatinCOmmnunication'ın imzasını taşıyor.
- Ekonomi
- 21.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.