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Tuğra’ya özel reklam

Tuğra’ya özel reklam
BMC'nin yeni kamyon ailesi TUĞRA'nın piyasaya çıkışı, gönüllere dokunacak bir filmle duyuruluyor. Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alan, senaryosu Ali Özgentürk'e, müziği Cahit Berkay'a ait olan ve Atıf Yılmaz tarafından yönetilen 1977 tarihli Selvi Boylum Al Yazmalım filminin başrolünde bulunan 'nin ilk modellerinden Austin TM - 140, TUĞRA'nın reklam filmiyle yeniden ekranlara dönüyor. BMC'nin son teknoloji kamyonu TUĞRA'nın taşıdığı ilk yük, sürpriz bir sonla izleyiciyle buluşuyor. Anadolu'nun farklı bölgelerinde çekilen reklam filmi, ulusal ve uluslararası pek çok reklam ajansında deneyim kazanmış bir ekiple çalışan PlatinCOmmnunication'ın imzasını taşıyor.

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