Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) Yılbaşı Buluşması etkinliğinde ekonomi kanalı APara'nın kurulması dolayısıyla Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a teşekkür plaketi verildi. Plaketi Albayrak adına Apara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner aldı. EGD'nin geleneksel 'Yılbaşı Buluşması', Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ekonomi gazetecileri ile ihracatçıların birbirini tamamlayan ve anlayan bir aile olduğunu söyledi. Gülle, bu yıl ihracatta elde edilen başarılara işaret ederek, "2018'de ihracatçılarımızın azmi ve emeğiyle kırdığımız rekorlarımızı ve ihracatımızdaki artışı devam ettireceğiz. Biz ihracat yapalım, sizler değerli kalemlerinizle yazın. 2019'da daha çok ihracat konuşalım. Hepimizin, ülkemizin buna ihtiyacı var" dedi. Etkinlikte ayrıca meslekte 20 yılın üzerinde çalışan gazetecilere de plaket verildi. Plaket alanların arasında Takvim Gazetesi'nden Nurettin İkizler ve Yeni Asır'dan Selahattin Ertaş da yer aldı.
DOĞANER ALDI
Serhat Albayrak adına plaketi APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, İDMİB Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenocak'tan aldı.
DOĞANER ALDI
Serhat Albayrak adına plaketi APara Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner, İDMİB Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şenocak'tan aldı.
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