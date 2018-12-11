Ünlülere Türk ayakkabısı

Fenerbahçeli eski futbolcu Bruno Alves, 50 Cent, Karim Benzema, Michael Essien, Eric Abidal, Nwankwo Kanu gibi ünlü isimlerin ayakkabılarını tasarlayan Onur Ateş, mağazalarına yenisini eklemeye hazırlanıyor. Ünlü tasarımcı Belçika'da bu ay açacağı yeni mağaza ile Türk ürünlerinin kalitesini yurt dışına taşıyacak. Tüm tedariklerini yurt içinden yaptıklarını belirten Ateş, "Ekonomimize fayda sağlayan milli bir değer olarak adımızdan söz ettirmek istiyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
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