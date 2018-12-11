Bugünkü
Takvim

Ünlülere Türk ayakkabısı

Ünlülere Türk ayakkabısı
Fenerbahçeli eski futbolcu , 50 Cent, Karim Benzema, , , Nwankwo Kanu gibi ünlü isimlerin ayakkabılarını tasarlayan Onur Ateş, mağazalarına yenisini eklemeye hazırlanıyor. Ünlü tasarımcı 'da bu ay açacağı yeni mağaza ile Türk ürünlerinin kalitesini yurt dışına taşıyacak. Tüm tedariklerini yurt içinden yaptıklarını belirten Ateş, "Ekonomimize fayda sağlayan milli bir değer olarak adımızdan söz ettirmek istiyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriÜnlülere Türk ayakkabısı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri