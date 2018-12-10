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  • 10.12.2018 16:16
  • Son Güncelleme: 10.12.2018 16:43

Son dakika: İddaa ihalesi iptal edildi

Teşkilat Başkanlığı, İddaa ihalesini yalnız bir firmanın teklif vermesi üzerine, "rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal etti.

İddaa ihalesiyle ilgili flaş gelişme

Yapılan değerlendirmede, 27 Kasım tarihinde düzenlenen İddaa ihalesi, bir firmanın teklif vermesi üzerine, "rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal edildi.

Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "25/10/2018 tarihinde Resmi Gazete'de ve Kamu İhale Bülteninde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir" denildi

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