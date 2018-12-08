Yaşlıya 603 TL

581 bin yaşlının yüzü, birbiri ardına yapılan düzenlemelerle güldü. Torba yasa kapsamında 65 yaş aylığının tutarı Haziran'da 265,79 liradan 500 liraya yükseltildi. Ardından Temmuz'da da memur maaşlarındaki artışla aylığın tutarı 543.25 liraya ulaştı. Eylül ayından itibaren ise 3'er aylık periyodlarla ödenen bu maaş, aylık olarak ödenmeye başladı. Yaşlılara bir zam da Ocak'ta yapılacak. Memur maaşlarındaki artışla 65 yaş aylığı da yükselecek. Memurlara şimdiden yüzde 11.14 zam oluştu. Buna göre, 65 yaş aylığı 603,77 liraya çıkacak. Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınıyor. Kişi başı düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin net tutarının 1/3'ünden az ise aylık bağlanıyor. Bu sınır bu yıl için 483,63 liraydı. Ocak'ta bu sınır da asgari ücret zammıyla yükselecek.
- Ekonomi
- 08.12.2018
- Gazete
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