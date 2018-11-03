Müze ücreti zam şampiyonu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ay kentte perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 50 ile müze giriş ücreti olduğunu duyurdu. İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 143'ünün perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 72 ürünün fiyatı ise değişmedi. Artışta müze ücretini yüzde 43.96 ile kadın pardösüsü, yüzde 41.16 ile erkek süveteri ve yüzde 38.33 ile kadın mantosu izledi.
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