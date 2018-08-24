Nükleer enerjiye güvenlik garantisi

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında sivil halkı etkileyebilecek bir duruma etkin şekilde müdahale edilmesi ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için müdahale kapasitesi üst düzeye çıkarılacak. Risk azaltma, iyileştirme ve ulusal radyasyon acil durum planı gibi planlarla, kurumlarla koordinasyonunun ve yerele ulusal desteğin verilmesi sağlanacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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