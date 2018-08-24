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enerjiye güvenlik garantisi

Nükleer enerjiye güvenlik garantisi
Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve (KBRN) Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında sivil halkı etkileyebilecek bir duruma etkin şekilde müdahale edilmesi ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için müdahale kapasitesi üst düzeye çıkarılacak. Risk azaltma, iyileştirme ve ulusal radyasyon acil durum planı gibi planlarla, kurumlarla koordinasyonunun ve yerele ulusal desteğin verilmesi sağlanacak.


Hazal ATEŞ
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