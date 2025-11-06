Pankreas kanseri tarihe mi karışıyor? FDA devrim niteliğindeki ilacı onayladı: Tümörlerde %64’e varan azalma...
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), pankreas kanserine yönelik umut vadeden bir ilaca tarihinde ilk kez uygulanan yeni bir hızlandırılmış onay süreci başlattı. Biyoteknoloji firması Revolution Medicines tarafından geliştirilen deneysel ilaç Daraxonrasib, erken klinik sonuçlara dayanarak bu sürece dahil edildi. Karar ilacın ileri evre pankreas kanseri hastalarında dikkat çekici sonuçlar göstermesinin ardından geldi.
