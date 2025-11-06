Kadraj Galeri Kadraj İkon Pankreas kanseri tarihe mi karışıyor? FDA devrim niteliğindeki ilacı onayladı: Tümörlerde %64’e varan azalma...

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), pankreas kanserine yönelik umut vadeden bir ilaca tarihinde ilk kez uygulanan yeni bir hızlandırılmış onay süreci başlattı. Biyoteknoloji firması Revolution Medicines tarafından geliştirilen deneysel ilaç Daraxonrasib, erken klinik sonuçlara dayanarak bu sürece dahil edildi. Karar ilacın ileri evre pankreas kanseri hastalarında dikkat çekici sonuçlar göstermesinin ardından geldi.

İlacın klinik denemelerine katılan hastalardan biri olan 69 yaşındaki Debby Orcutt'un tümörünün, tedaviye başladıktan sonraki aylarda yüzde 64 oranında küçüldüğü açıklandı.

Washington Post'ta yer alan habere göre, doktorların çoğu vakada sınırlı yaşam süresi öngördüğü pankreas kanserinde bu oranda bir ilerleme, uzmanlar tarafından "önemli bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.

Yeni Onay Programı Tartışma Yarattı

FDA'nın "Komisyon Başkanının Ulusal Öncelik Kuponu" adı verilen yeni uygulaması ilaç onay süreçlerini normalde bir yıla kadar süren değerlendirmelerden yalnızca bir aya kadar kısaltmayı hedefliyor.

Ancak bazı uzmanlar bu hızın güvenlik standartlarını tehlikeye atabileceği uyarısında bulunuyor. Arnold & Porter hukuk firmasından Dan Kracov, programın kapsamı dar kaldığı sürece uygulanabilir olduğunu ancak genişlemesi hâlinde FDA'nın kaynaklarını zorlayabileceğini belirtti.

Revolution Medicines'in Hedefi: Dirençli Kanserleri Durdurmak

Daraxonrasib, kanser hücrelerinin büyümesini kontrol eden RAS genlerindeki mutasyonları hedef alıyor. Normalde hücre bölünmesini düzenleyen bu genler mutasyona uğradığında, hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına yol açıyor. Şirketin geliştirdiği bileşik, bu mutasyonun neden olduğu "sürekli açık" sinyali durdurmayı başarıyor.