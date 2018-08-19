Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, yeni dönemde de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin Başkanı olarak görev alacak. Uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, işbirliği yapmak ve Türkiye'de yatırımların artmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin görevleri arasında yer alıyor. Merkezi Ankara'da bulunan kurumun 13 ülkede temsilciliği bulunuyor. Kuruluş döneminde uzman olarak göreve başladığı TYDTA'da, 12 yıllık süreçte kurum başkanlığı görevine kadar yükselen Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. Ermut, 2005 yılında Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak iş hayatına başladı. Ermut, aynı zamanda, 130 ülkeden 170 yatırım destek ajansını kapsayan çatı kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin de başkanı.
Yatırım ofisine tecrübeli başkan
Cumurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı olan Arda Ermut, dünyada tek durak ofis olarak tanımlanan Yatırım Ofisi modelinde Türkiye’deki en tecrübeli isimlerden biri olarak biliniyor.
Etiketler: Resmi Gazete , Boğaziçi Üniversitesi , Arda Ermut , Türkiye , Yatırım ofis , TYDTA
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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