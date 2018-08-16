Reklam kararı

Dijital reklam pazarında ABD kaynaklı platformlara ayırdığı reklam bütçelerini kesen Türk Telekom, yerli platformları desteklemek adına Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli SSP firması Admatic Grup ile anlaştı. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "ABD'li firmalar aracılığıyla vermekte olduğumuz reklamları durdurduk" dedi. Türk Telekom'un, yeni nesil reklamcılık alanında Türkiye'nin öncüsü olmak istediğini belirten Doany, şunları kaydetti: "Bu alanda yerli ve milli bir ürün çıkarmak adına 2 yıl önce kurduğumuz teknoloji destekli medya satın alma platformu Programattik ile her geçen gün büyümemizi sürdürüyoruz."



SİPARİŞLER İPTAL

Canlı ticaretin kalbi durumundaki İstanbul Eminönü'nde ABD menşeli ürünlerin ithalatı bıçak gibi kesildi. Kur maliyetlerine, vergi misillemesi ve boykot çağrıları da eklenince sadece Doğubank ve civarındaki ithalatçılar yıl sonuna kadar almayı planladığı 50 milyon dolarlık iPhone siparişini iptal etti. Dün açıklanan vergiler ve boykot çağrıları ile birlikte uzun vadeli ithalat anlaşmalarının da iptal edildiğini ifade eden işadamları, "Talepler de bıçak gibi kesildi. Anadolu'daki alıcılar da iPhone ile olan sözleşmelerini ve siparişlerini iptal ediyor" dedi.







SORUMLULUK ALIRIZ

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, ekonomide görülen spekülatif ataklara karşı alınan tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, "Bu hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız" dedi. Hemen her alanda, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun dijital servisler sunduklarını belirten Terzioğlu, şu ifadeleri kullandı: "En önemlisi bu servislerimizin tamamının verisini, 'Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın' hedefimiz doğrultusunda Türkiye'de tutuyoruz. Bir yandan T serisi ile kendi yerli akıllı telefon ve tabletlerimizi geliştirirken, öte yandan diğer tüm yerli akıllı cihaz geliştiricileri için de en önemli satış kanalı konumundayız."