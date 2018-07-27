Doğa’dan yeni mobil uygulama

Doğa Sigorta, yeni mobil uygulamasını hem müşterilerinin hem de acentelerinin kullanımına sundu. Kapsamlı bir araştırma ve geliştirme sonrası hayata geçirilen uygulamayla Doğa Sigorta müşterileri, mobil telefonları sayesinde şirketin sunduğu her hizmete anında ulaşabilecek. Ayrıca poliçelerini, hasarlarını ve tekliflerini uygulama sayesinde kolaylıkla takip edebilecekler. Hasar sürecinde zaman kaybına sebep olabilen eksik evrakları hızlıca organize etmeye de yardımcı olan uygulama, aynı zamanda Doğa Sigorta müşterilerinin tek tuşla kendileri için ayrılmış özel bir telefon hattıyla sorularına hızlıca cevap alabilmesine de olanak sağlayacak. App Store ve Play Store'dan kolayca indirilebilecek uygulamayı kullanmak da çok basit. Uygulamayı indiren kullanıcılar telefon numaralarını ve TC kimlik numaralarını sisteme girdikten sonra, cep telefonlarına gelen şifreyi kullanarak mobil uygulamadan faydalanmaya başlayabilecek.
BEKLEMEYE SON
Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı; sistem ile müşteri ve acentelerin, her an her yerden poliçe kesebilmelerini sağlayarak, gerek hasar takibi gerek hasar ihbarlarını yine her an her yerden, çağrı merkezinde telefon başında beklemeden gerçekleştire bileceklerini dile getirdi.
BEKLEMEYE SON
Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı; sistem ile müşteri ve acentelerin, her an her yerden poliçe kesebilmelerini sağlayarak, gerek hasar takibi gerek hasar ihbarlarını yine her an her yerden, çağrı merkezinde telefon başında beklemeden gerçekleştire bileceklerini dile getirdi.
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