20 bin atama bugün

Sözleşmeli öğretmenlik için başvuru yapan binlerce aday için kritik gün geldi. Öğretmen olmak isteyen adaylar gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek habere çevirdi. Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları belli oldu mu? gibi aramalar yapan adaylar beklemeye başladı.