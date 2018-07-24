Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün saat 11.00'de Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla düzenlenecek törende yapılacak. Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek" bilgisi paylaşıldı.
20 bin atama bugün
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , Bakan Ziya Selçuk
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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