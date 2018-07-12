Hobi fidancılığından ihracatçı oldu

Kırklareli'nde bir kadın girişimci, evinin bahçesinde hobi olarak yetiştirdiği fidancılık işini geliştirerek, ihracata başladı. Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde yaşayan Nergiz Coşkun, yaklaşık 20 yıl önce boş vakitlerinde evinin bahçesinde fidan yetiştirmeye başladı. Yakınları ve komşularının büyük ilgisi ile karşılaşarak yetiştirdiği fidanları satmaya başlayan Coşkun, işlerini zaman içerisinde yavaş yavaş büyütmeye başladı. Yıllık, ortalama 6 bin fidan üretimi yapan Coşkun, bu fidanların önemli bir kısmını yurt dışına ihraç ediyor. Meşe, çınar, ıhlamur, çam gibi yaklaşık 10 çeşit fidan üretimi yapan Coşkun, 10 kişiye de iş veriyor. İşini çok sevdiğini belirten Coşkun, "Bir çapa ile başladığım işimde şu an ciddi bir makineleşmeye ulaştım" diye konuştu.