Sosyal medyaya 100 hacker

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bugün yapılacak seçimler için hem sosyal medya hem de haberleşmenin kesintisiz sağlanması için önlemlerini artırdı. Özellikle Whatsapp, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının hizmet sürekliliğini anlık olarak operatörlerle koordine edecek olan BTK, buralarda kesinti yaşanmamasını sağlayacak. Ayrıca sosyal medyada manipülatif haberlerin yayılmaması için de özel bir birim görev yapacak. BTK Binası içerisinde yer alan USOM Merkezi'nde o gün görev yapacak 100 hacker, siber saldırılarla mücadele edecek ve provokatif paylaşımların kaynağına ulaşarak bunu ilgili mercilerle paylaşacak.
OPERATÖRLER SEÇİME HAZIR
TURKCELL ŞEBEKE PERSONEL MERKEZİ MÜDÜRÜ SERKAN KOÇARSLAN
Veri merkezlerinde, kritik lokasyonlarda güvenlik tedbirleri artırıldı. Enerji yedekliliğimizi gözden geçirdik. Siber saldırılara karşı 7-24 koruma mekanizmalarını artırdık.
TÜRK TELEKOM OPERASYON VE İŞ DİREKTÖRÜ MUSTAFA ŞENLİ
Çalışmalarımıza YSK ile yapılan toplantı ile başladık. Koordineli olarak bütün tedbirleri aldık. 11 bölgede nöbet listesi oluşturduk. Nöbetçi sayımızı 2 katına çıkardık.
VODAFONE ŞEBEKE OPERASYONLARI YÖNETİCİSİ SERKAN ÇEBİ
Seçim boyunca iletişim güvenliği için tüm önlemleri aldık. Nöbet listelerini oluşturduk. Siber saldırılara karşı tedbirimizi aldık. Seçim koordinasyon merkezinde saat 08.00'dan itibaren görev başında olacağız. 2 saatte bir video konferansı ile BTK'ya bağlanacağız.
OPERATÖRLER SEÇİME HAZIR
TURKCELL ŞEBEKE PERSONEL MERKEZİ MÜDÜRÜ SERKAN KOÇARSLAN
Veri merkezlerinde, kritik lokasyonlarda güvenlik tedbirleri artırıldı. Enerji yedekliliğimizi gözden geçirdik. Siber saldırılara karşı 7-24 koruma mekanizmalarını artırdık.
TÜRK TELEKOM OPERASYON VE İŞ DİREKTÖRÜ MUSTAFA ŞENLİ
Çalışmalarımıza YSK ile yapılan toplantı ile başladık. Koordineli olarak bütün tedbirleri aldık. 11 bölgede nöbet listesi oluşturduk. Nöbetçi sayımızı 2 katına çıkardık.
VODAFONE ŞEBEKE OPERASYONLARI YÖNETİCİSİ SERKAN ÇEBİ
Seçim boyunca iletişim güvenliği için tüm önlemleri aldık. Nöbet listelerini oluşturduk. Siber saldırılara karşı tedbirimizi aldık. Seçim koordinasyon merkezinde saat 08.00'dan itibaren görev başında olacağız. 2 saatte bir video konferansı ile BTK'ya bağlanacağız.
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