Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Londra'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 5G Dünya Zirvesi'nde "People's Choice Yılın Telekom Operatörü Yöneticisi" seçildi. Doany, ödülle ilgili değerlendirmesinde, "Yerel ve milli teknolojileri 5G alanında geliştiren, Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketinin yöneticisi olarak böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. 5G Dünya Zirvesi jürileri, her sene mobil telekom operatörleri yöneticileri arasından LTE alanındaki gelişmeleri etkileyen ve geleceğin 5G teknolojilerini geliştirme anlamında da örnek gösterilecek başarılar kaydeden yöneticileri finalist olarak belirliyor.
Doany’e yılın operatörü ödülü
Etiketler: Dünya Zirvesi , Türkiye , Londra , Paul Doany
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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