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Doany’e yılın operatörü ödülü

Doany’e yılın operatörü ödülü
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) , 'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 5G 'nde "People's Choice Yılın Telekom Operatörü Yöneticisi" seçildi. Doany, ödülle ilgili değerlendirmesinde, "Yerel ve milli teknolojileri 5G alanında geliştiren, 'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketinin yöneticisi olarak böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı. 5G Dünya Zirvesi jürileri, her sene mobil telekom operatörleri yöneticileri arasından LTE alanındaki gelişmeleri etkileyen ve geleceğin 5G teknolojilerini geliştirme anlamında da örnek gösterilecek başarılar kaydeden yöneticileri finalist olarak belirliyor.
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