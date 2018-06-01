Esnafa kolaylık

Hükümet, normal koşullarda borçlarını düzenli ödeyen, prim, vergi notu A Plus olanlara VIP uygulama başlattı. Borçlarını düzenli ödediği halde son 1 yıldır bu konuda sıkıntı yaşayan borçlulara da taksit imkanı getirildi. Bu kapsamda olanlara 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelen SGK, işsizlik sigorta primleri, idari para cezası ve gecikme zammını tecil ve taksitlendirme imkanı getirildi. A Plus mükellefe KDV iadesi, yeşil pasaport kolaylığı, yüzde 5'e kadar vergi indirimi gibi kolaylıklar da sağlanıyor. Vergisini düzenli ödeyen işletmeler yüzde 5 vergi indiriminden Mart, Nisan ayında verecekleri beyannamelerle yararlanabiliyor. Kuruma olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren ancak son bir yılda borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarını taksitlendirerek ödemelerine imkan tanıyan yönetmelik yürürlüğe girdi. Borç tutarına göre tecil, taksitlendirmede 1.5 milyon liraya kadar olan alacaklar için sosyal güvenlik merkez müdürleri, 1.5-3 milyon lira arası alacaklar için il müdürleri yetkili olacak. Büyükşehir belediyesi olan illerde 4 milyon lirayı, diğer illerde 3 milyon lirayı aşan tutarların taksitlendirilmesi talepleri icra dairesi başkanlıklarına gönderiliyor.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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