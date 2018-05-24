Esnafa 6 kazanç

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren torba yasa prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduran Bağ-Kur'lulara önemli imkanlar sağlıyor. İşte bu imkanlar:
● 31 Mart'a kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Temmuz'a kadar SGK'ya başvurulması, Ağustos'ta da ödemelerin başlaması gerekiyor. İsteyenler peşin isteyenler de 36 ayda 18 taksitte ödeyebilecek. Gecikme faizinin yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Peşin ödeyenler, bu tutarın yüzde 10'unu verecek.
● 31 mayıs itibariyle prim borcu bulunanların, bunu Temmuz sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak.
● Geçmişte dondurulan sigortalılık süreleri daha düşük ödemeyle canlandırılabilecek. Primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. O yıllara ilişkin tutarlara Yİ-ÜFE eklenecek. Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecek. Ancak bunun için hesaplanan borcun tamamının 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.
● BAĞ-KUR'LULAR hizmetlerini dondurarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlıktan yararlanmaya başlayacak.
● Borcunu yapılandıranlar ve donduranlar, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.
● Bu fırsatlardan yararlanıp şartları sağlayanlar emekli olabilecek.
● 31 Mart'a kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Temmuz'a kadar SGK'ya başvurulması, Ağustos'ta da ödemelerin başlaması gerekiyor. İsteyenler peşin isteyenler de 36 ayda 18 taksitte ödeyebilecek. Gecikme faizinin yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Peşin ödeyenler, bu tutarın yüzde 10'unu verecek.
● 31 mayıs itibariyle prim borcu bulunanların, bunu Temmuz sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak.
● Geçmişte dondurulan sigortalılık süreleri daha düşük ödemeyle canlandırılabilecek. Primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. O yıllara ilişkin tutarlara Yİ-ÜFE eklenecek. Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecek. Ancak bunun için hesaplanan borcun tamamının 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.
● BAĞ-KUR'LULAR hizmetlerini dondurarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlıktan yararlanmaya başlayacak.
● Borcunu yapılandıranlar ve donduranlar, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.
● Bu fırsatlardan yararlanıp şartları sağlayanlar emekli olabilecek.
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