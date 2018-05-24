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Esnafa 6 kazanç

Bağ-Kur’ya kazandıracak. Borcu olan yapılandıracak ya da donduracak, sağlıktan yararlanacak, prim indirimi alacak. Geçmişte sını donduranlar daha düşük ödemeyle canlandıracak. Emekliliği dolanlar da muradına erecek

Esnafa 6 kazanç
Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren prim borcu olan ya da geçmişte süresini donduran Bağ-Kur'lulara önemli imkanlar sağlıyor. İşte bu imkanlar:

● 31 Mart'a kadar oluşmuş prim ları yapılandırılacak. Bunun için 31 Temmuz'a kadar 'ya başvurulması, Ağustos'ta da ödemelerin başlaması gerekiyor. İsteyenler peşin isteyenler de 36 ayda 18 taksitte ödeyebilecek. Gecikme faizinin yerine tutarı hesaplanacak. Peşin ödeyenler, bu tutarın yüzde 10'unu verecek.

● 31 mayıs itibariyle prim borcu bulunanların, bunu Temmuz sonuna kadar ödememeleri ya da yapılandırmamaları halinde, borca ilişkin hizmet süreleri dondurulacak.

● Geçmişte dondurulan sigortalılık süreleri daha düşük ödemeyle canlandırılabilecek. Primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. O yıllara ilişkin tutarlara Yİ-ÜFE eklenecek. Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecek. Ancak bunun için hesaplanan borcun tamamının 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

● BAĞ-KUR'LULAR hizmetlerini dondurarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlıktan yararlanmaya başlayacak.

● Borcunu yapılandıranlar ve donduranlar, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.

● Bu fırsatlardan yararlanıp şartları sağlayanlar emekli olabilecek.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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